Украинский боксер Александр Усик купил авто за 4 млн

Так, спортсмен приобрел элитный кроссовер Audi RS Q8.

Минимальная стоимость автомобиля в Украине составляет четыре миллиона гривен.

Видео было опубликовано на странице "Tireshop" в Instagram.

"Автомобиль очень комфортный. Я давно хотел такой автомобиль. Мои друзья посоветовали мне его приобрести", – прокомментировал покупку Усик.



"Не понял, а почему не православный "москвич" или "жигули"?", "Его заработанные деньги,да ещё и на своём здоровье, какое каму дело? Можно только порадоваться за хороший вкус , и возможность купить,что нравится.", " Самому классному бойцу-самый классный автомобиль! Шикарный вкус !!", " Отличному спортсмену, отличное авто", "Крутой парень,крутая тачка ,красавчик!", "Он заработал своими кулаками, вы пойдите в вр, и спросите у тех депутатов которые пришли в драных штанах, а теперь ездят на елитних авто", - пишут украинцы в комментариях.

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