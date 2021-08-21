Украинский боксер Александр Усик купил авто за 4 млн
Так, спортсмен приобрел элитный кроссовер Audi RS Q8.
Минимальная стоимость автомобиля в Украине составляет четыре миллиона гривен.
Видео было опубликовано на странице "Tireshop" в Instagram.
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"Автомобиль очень комфортный. Я давно хотел такой автомобиль. Мои друзья посоветовали мне его приобрести", – прокомментировал покупку Усик.
"Не понял, а почему не православный "москвич" или "жигули"?", "Его заработанные деньги,да ещё и на своём здоровье, какое каму дело? Можно только порадоваться за хороший вкус , и возможность купить,что нравится.", " Самому классному бойцу-самый классный автомобиль! Шикарный вкус !!", " Отличному спортсмену, отличное авто", "Крутой парень,крутая тачка ,красавчик!", "Он заработал своими кулаками, вы пойдите в вр, и спросите у тех депутатов которые пришли в драных штанах, а теперь ездят на елитних авто", - пишут украинцы в комментариях.
Напомним, Усик с женой засветился в необычном виде в Монако
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