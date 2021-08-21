Культовый американский ди-джей Ян Керри скончался на 46-году жизни
Как пишет Politeka.net, известный американский хаус-диджей, продюсер и музыкант скончался на 46-году жизни. Об этом сообщили его коллеги – ди-джеи Franco De Mulero и Mauro Trevisan.
"Грустно слышать новости. Ян Керри умер в 46 лет. Покойся с миром, легенда!", - написал Mauro Trevisan в своем Twitter.
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"Я не могу сдержать слез, 46 лет, ты всегда будешь в моем сердце амиго Ян. R.I. P Ян Керри", - пишут в сети.
Как известно, сердце культового ди-джея остановилось 20 августа, однако причины смерти пока неизвестны.
Заметим, Ян Керри, родившийся в городе Мариленд, что в США, музыкой увлекся с детства. В 2005 году он выпустил свой первый хит-сингл – "Say What You Want", который занял 56 место в национальном чарте Великобритании. Мировую известность музыканту принесла работа "Get Shaky", что дважды стала платиновой в Австралии, золотой в Новой Зеландии и попала в десятку национальных чартов Великобритании, Бельгии и других стран. Кроме этого, этот трек выиграл в номинации "Лучшее танцевальное видео" на MTV Australia Awards 2009.
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