Самые мощные и опасные магнитные бури ожидаются в сентябре

Магнитные бури нередко влияют на наше самочувствие, особенно на метеозависимых людей, а также лиц из групп риска. Длятся они обычно от нескольких часов до нескольких дней.

Как сообщает Politeka.net, в сентябре 2021 года ожидаются всего 2 магнитные бури, но они будут очень мощными.

Первая магнитная буря проявит свою активность 6 сентября. Прежде всего на это отреагируют гипертоники, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесшие инфаркт или инсульт.

Вторая волна накроет Украину 26 сентября. Буря будет самой мощной, поэтому плохое самочувствие могут почувствовать абсолютно все украинцы, а особенно это прочуствуют метеозависимые. Стоит по возможности отказаться в эти дни от физического или интеллектуального труда, важных встреч и решений.

Главное правило, которое поможет пережить магнитные бури без особых проблем – долго не находиться на открытом солнце. Выходить на прогулку стоит утром до полудня или вечером. Так вы имеете шансы уберечься от головной боли и слабости.

Чтобы пережить бурные дни без негативных последствий, важно также организовать качественный отдых. В период магнитных бурь нельзя злоупотреблять не только плохими эмоциями, но и плохими продуктами. Медики также не рекомендуют злоупотреблять энергетическими напитками и алкоголем.

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