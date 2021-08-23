В Черкасской области произошли столкновения во время поднятия флага
Об этом сообщила пресс-служба полиции.
Несколько мужчин пытались установить звукоусилительную аппаратуру в месте проведения мероприятия.
"Правоохранители среагировали на ситуацию и не допустили правонарушений.
Шесть человек, которые грубо нарушали общественный порядок, совершали хулиганские действия и не выполняли требований полицейских, доставили в местный участок полиции", - говорится в сообщении полиции.
Личное фото Пугачевой и Галкина с детьми, сделанное в замке, слили в Сеть: «Это супер»
Украину накроет дождями, температура начнет падать: где ожидать похолодания и ливней
Личное фото Пугачевой и Галкина с детьми, сделанное в замке, слили в Сеть: «Это супер»
Галкин снял дочку Пугачевой за интересным занятием, будущая звезда подрастает: "Красиво хулиганите"
Найдено тело экс-начальника Нацполиции: первые подробности трагедии
К слову, в Одессе задержали иностранца в футболке с российским флагом
Известно, что мужчина пришел в футболке с флагом РФ на поднятие украинского флага.
В результате чего едва не возник конфликт с мужчиной, который сделал замечание провокатору.
Организаторы попросили его выйти за разметку, которая была нанесена вокруг военного оркестра, он начал возмущаться.
Иностранец попытался сбежать, но полицейские догнали его и надели наручники.
Напомним, в Харькове с размахом отмечают День города, кадры: открыт самый высокий в Европе флагшток и не только
Как сообщала Politeka, вандалы сорвали флаг Украины с могилы бойца ВСУ: "никто не сделал замечание"