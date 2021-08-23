В Черкасской области произошли столкновения во время поднятия флага

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Несколько мужчин пытались установить звукоусилительную аппаратуру в месте проведения мероприятия.

"Правоохранители среагировали на ситуацию и не допустили правонарушений.

Шесть человек, которые грубо нарушали общественный порядок, совершали хулиганские действия и не выполняли требований полицейских, доставили в местный участок полиции", - говорится в сообщении полиции.

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Известно, что мужчина пришел в футболке с флагом РФ на поднятие украинского флага.

В результате чего едва не возник конфликт с мужчиной, который сделал замечание провокатору.

Организаторы попросили его выйти за разметку, которая была нанесена вокруг военного оркестра, он начал возмущаться.

Иностранец попытался сбежать, но полицейские догнали его и надели наручники.



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