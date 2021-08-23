Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды на День Независимости

Об этом говорится на сайте The Weather Channel.

Так, 24 августа в столице ожидается облачная и прохладная погода.

Столбики термометров не поднимутся выше 26 градусов.

Синоптики предупредили, что ближе к вечеру, около 21:00 Киев накроет мощный ливень, который усилится в ночь на 25 августа.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции. Несколько мужчин пытались установить звукоусилительную аппаратуру в месте проведения мероприятия. "Правоохранители среагировали на ситуацию и не допустили правонарушений. Шесть человек, которые грубо нарушали общественный порядок, совершали хулиганские действия и не выполняли требований полицейских, доставили в местный участок полиции", - говорится в сообщении полиции.

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