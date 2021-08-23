Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды на День Независимости
Об этом говорится на сайте The Weather Channel.
Так, 24 августа в столице ожидается облачная и прохладная погода.
Столбики термометров не поднимутся выше 26 градусов.
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Синоптики предупредили, что ближе к вечеру, около 21:00 Киев накроет мощный ливень, который усилится в ночь на 25 августа.
К слову, в Черкасской области произошли столкновения во время поднятия флага
Об этом сообщила пресс-служба полиции.
Несколько мужчин пытались установить звукоусилительную аппаратуру в месте проведения мероприятия.
"Правоохранители среагировали на ситуацию и не допустили правонарушений.
Шесть человек, которые грубо нарушали общественный порядок, совершали хулиганские действия и не выполняли требований полицейских, доставили в местный участок полиции", - говорится в сообщении полиции.
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