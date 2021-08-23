В Украине всё чаще говорят о новом всплеске заболеваемости коронавирусной инфекцией

Теперь тревожное заявление сделал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга 23 августа, пишет Укринформ .

Ляшко уверен, что новой вспышки на COVID-19 стоит ждать уже зимой.

"В Украине мы видим постепенный рост, и он отражает ту динамику, которая была у нас в 2020 году. Поэтому, если учитывать эту динамику, несмотря на то, что это и другие штаммы, мы можем говорить о большом росте количества случаев именно в зимний период. А поскольку для гриппа, гриппоподобных заболеваний для Украины более характерен рост (в период) середина октября-ноябрь и начало декабря, то вторая волна - это февраль и март", - заявил министр.

При этом он добавил, что в Украине и в странах Евросоюза динамика роста количества случаев заболевания ковидом отличается.

Ранее мы сообщали, что с четверга 19 августа получить прививку от коронавируса можно будет в автобусе.

Мобильный центр вакцинации от коронавирусной инфекции для жителей Киева откроется в специально переоборудованном автобусе.

Напомним, в Минздраве сделали важное уточнение насчет третей дозы вакцины.

Как Politeka писала, чиновники придумали наказание для невакцинированных на Одесчине.

Также Politeka рассказывала про новую вспышку ковида, Минздрав обратился к украинцам.