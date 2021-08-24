38-летний Валентин Черненко пару лет назад совершил одиночный пеший переход из Киева в Лиссабон, чем прославился не только в Украине

К сожалению, жизнь рекордсмена и его 10-летней дочери оборвала страшная автокатастрофа, произошедшая в ночь на 22 августа. Согласно информации пресс-службы полиции, около трех часов ночи на 100 км автодороги Киев - Ковель - Яготин на Житомирщине произошло столкновение автомобилей "Дэу Ланос", под управлением Черненко и "Ауди", за рулем которого был 37-летний житель столицы. Предварительно, "Ланос" выезжал со второстепенной дороги на главную.

В результате ДТП, водитель "Ланоса" и девочка получили травмы несовместимые с жизнью. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 УК Украины.

О гибели рекордсмена и его дочери в соцсети Фейсбук сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

По ее словам, пеший переход, который Черненко совершил из Киева в Лиссабон - один из самых грандиозных, длина пути составила - 5477 км. Валентин стартовал 5 апреля 2019 года с Бессарабской площади в Киеве и 12 сентября финишировал на площади Коммерции в Лиссабоне, спустя 161 день.

"Хочу протянуть руку поддержки отцу Алексею Черненко. Ваш сын навсегда останется гордостью Украины, как рекордсмен, который реализовал одно из самых невероятных путешествий и научил нас всех верить своим мечтам", - обратилась Ветрова к родным погибших и сопроводила пост фото, на котором запечатлена с Валентином и его дочерью, случайно попавшей в кадр. Тогда, на старте похода в Лиссабон, девочка подарила папе игрушку, ставшую в дороге для него счастливым талисманом.

Украинцы скорбят в комментариях под постом Ветровой:

"Светлая память! Хороший был человек!"

"не могу поверить!!!"

"Как трудно воспринимать такие горькие новости .... Пусть будут с Богом🙏🙏🙏. Вечная память..."

"Скорбим. Боль переполняет сердца всех , кто знал Валика и Еву..."

Напомним, под Харьковом автобус с отдыхающими попал в аварию: "у водителя оторвало..."

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