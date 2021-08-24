В киевском метро огромное количество людей желающих попасть на военный парад на главной улице столицы

Людей "красной" ветке метро очень много. Известно, что интервал движения поездов составляет три минуты.

Кроме того, станция "Театральная" закрыта на вход.

"В связи с тем, что в столичном метро по понятным причинам закрыт переход со станции «Крещатик» на «Майдан Независимости» - на станции с соседним переходом, метро «Театральная», - очень большое скопление людей. Многие добираются на парад", - пишут в сети.

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Девушку возмутило то, что из-за перекрытых улиц в столице образовались пробки.

Видео Аня Бондаренко опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

"Вот это конечно подстава просто... Скажите, кому нужен этот парад с такими пробками? Явно не людям, которые живут в Киеве", – со смехом заявила девушка, сидя в автомобиле, который стоял в пробке.

Потом Бондаренко вышла из машины и засняла на телефон военную технику.

"Вот это ради этого весь Киев стоит в пробках... Просто бред", – резко высказалась блогерша.

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