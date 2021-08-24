Оксана Баюл, которая накануне отказалась от украинского гражданства, опубликовала новое фото с намеком

Бывшая фигуристка в День Независимости Украины опубликовала фото, на котором видно, как она закуталась в флаг США и улыбается.

"Если тебя не любят - не выпрашивай любовь. Если тебе не верят - не оправдывайся. Если тебя не ценят - не доказывай", - написала Баюл.

Напомним, олимпийская чемпионка Оксана Баюл отказалась от украинского гражданства

Об этом она сама написала на собственной странице в Instagram.

"Я это делаю. Я такая взволнованная. Время. Я больше ничего никому не доказываю. Нет, значит, нет. Головой в бортик без меня. Согласно украинскому законодательству, если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства, такое лицо по-прежнему признается гражданином Украины только в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства", - написала Баюл.

Спортсменка на протяжении долгих лет живет в США, и на днях, перед днем Независимости нашей страны они решила показательно отказаться от украинского гражданства.

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