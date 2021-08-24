Оксана Баюл, которая накануне отказалась от украинского гражданства, опубликовала новое фото с намеком
Бывшая фигуристка в День Независимости Украины опубликовала фото, на котором видно, как она закуталась в флаг США и улыбается.
"Если тебя не любят - не выпрашивай любовь. Если тебе не верят - не оправдывайся. Если тебя не ценят - не доказывай", - написала Баюл.
Напомним, олимпийская чемпионка Оксана Баюл отказалась от украинского гражданства
Личное фото Пугачевой и Галкина с детьми, сделанное в замке, слили в Сеть: «Это супер»
Трагедия на дороге забрала жизни известного украинца и его маленькой дочери: "Научил нас верить своим мечтам"
Над Москвой запустили флаг Украины, Алла Мазур обнародовала удивительные кадры: "Как не порадоваться"
Личное фото Пугачевой и Галкина с детьми, сделанное в замке, слили в Сеть: «Это супер»
Звезда "Дизель шоу" попал под автобус, выяснились подробности: "Проснулся, открыл глаза..."
Об этом она сама написала на собственной странице в Instagram.
"Я это делаю. Я такая взволнованная. Время. Я больше ничего никому не доказываю. Нет, значит, нет. Головой в бортик без меня. Согласно украинскому законодательству, если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства, такое лицо по-прежнему признается гражданином Украины только в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства", - написала Баюл.
Спортсменка на протяжении долгих лет живет в США, и на днях, перед днем Независимости нашей страны они решила показательно отказаться от украинского гражданства.
Ранее сообщалось, что Горуна встал на защиту Магучих после фото с россиянкой
Также, скандал разгорелся из-за фото украинской спортсменки с коллегой из РФ
Politeka рассказывала, что украинки произвели фурор на турнире в Польше