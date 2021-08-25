Подростки устроили акты вандализма в дворе киевской многоэтажки

В ночь на День Независимости подростки выбросили и сожгли государственный символ прямо во дворе многоэтажки в Днепровском районе Киева.

Видео результатов вандализма и надругательства над флагом опубликовал Telegram-канал "Киев без цензуры".

Дети совершили надругательство над государственным символом во дворе за домом на Радужной улице. Жители увидели инцидент и вызвали полицию. По камерам видеонаблюдения удалось опознать двоих ребят-нарушителей, которым исполнилось 12 лет.

По словам местной жительницы, акт вандализма произошел в ночь на День Независимости, когда вся Украина праздновала день флага. В частности, ночью во дворе громко отдыхала компания людей, которые нередко проводят время на этой локации, однако той ночью их развлечения перешли черту.

Как известно, за публичное надругательство над флагом украинское законодательство предусматривает наказание в виде штрафов и ареста. Однако как быть с подростками и будут ли они отвечать за содеянное - пока не уточняется.

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