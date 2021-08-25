В социальных сетях набирает популярность новый челлендж, который очень опасен для жизни
Ребенок, увидев опасный челлендж в TikTok, решила попробовать его повторить. Но в результате восьмилетняя девочка оказалась в больнице, где ей понадобилась помощь врачей.
Об этом сообщает Local 4.
Так, на авантюру ребенка вдохновил популярный блогер с ником Gregsabbak. На видео молодой человек продемонстрировал, как игральная кость, который он себе кладет в рот, "исчезает". Однако в конце ролика кубик снова появляется.
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В частности, девочка, решившая повторить трюк, попыталась найти кубик дома, но его там не оказалось. Из-за этого девочка решила осуществить фокус с обычной монетой.
Чуда, как на видео не произошло, а девочка проглотила монету, которая еще и застряла в пищеводе. Из-за этого девочка едва не задохнулась, но спасти дочь успели родители. Они быстро среагировали и отвезли ребенка в больницу.
Врачи сделали рентгеновский снимок. Медики отметили, что здоровью девочки ничего не угрожает, а блогер после огласки удалил опасное видео.
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