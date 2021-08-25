Две студентки из Сум оказались в центре скандала

Сначала одна из них угрожала сжечь флаги Украины и снимала с подругой видео, в которых они называли Россию "великой державой". В конце истории им пришлось извиниться.

Об этом сообщает Telegram-канал "Катарсис".

Подписчик рассказал, что увидел анкету девушки на сайте для знакомств. Она называла себя радикальной феминисткой.

Девушка отправила парню видео, в котором она с подругой танцевала под слова о "великой" стране РФ. После этого она поделилась еще одним роликом, на котором та же подруга угрожала сжечь украинские флаги.

"Видишь эти флаги украинские? Я сейчас выйду и их сожгу", - говорит она.

Когда девушки поняли, что их действия активно осуждают в сети, им пришлось извиняться. Одна из них начала публиковать свои оправдания и удалила из Instagram все скандальные видео.

Сначала она называла свои поступки "развлекательным" контентом. После этого она написала, что уважает Украину и искренне извиняется.

Напомним, что власти Львова разместили карту Украины с "отрезанным" Крымом и оправдались за ляп.

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