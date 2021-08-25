Две студентки из Сум оказались в центре скандала
Сначала одна из них угрожала сжечь флаги Украины и снимала с подругой видео, в которых они называли Россию "великой державой". В конце истории им пришлось извиниться.
Об этом сообщает Telegram-канал "Катарсис".
Подписчик рассказал, что увидел анкету девушки на сайте для знакомств. Она называла себя радикальной феминисткой.
Известный холостяк подарил Ротару браслет по цене квартиры, кадры роскоши: "Господи, какая женщина"
Украинцы переругались из-за нового звания Монатика, кадры: "Заслуженный артист, не поет на государственном..."
Рыдающая перед концертом Каменских рассказала, что произошло: "Еще два часа назад..."
Над Москвой запустили флаг Украины, Алла Мазур обнародовала удивительные кадры: "Как не порадоваться"
Настя Каменских ударила свою танцовщицу прямо на сцене: "Как долбанула..."
Девушка отправила парню видео, в котором она с подругой танцевала под слова о "великой" стране РФ. После этого она поделилась еще одним роликом, на котором та же подруга угрожала сжечь украинские флаги.
"Видишь эти флаги украинские? Я сейчас выйду и их сожгу", - говорит она.
Когда девушки поняли, что их действия активно осуждают в сети, им пришлось извиняться. Одна из них начала публиковать свои оправдания и удалила из Instagram все скандальные видео.
Сначала она называла свои поступки "развлекательным" контентом. После этого она написала, что уважает Украину и искренне извиняется.
Напомним, что власти Львова разместили карту Украины с "отрезанным" Крымом и оправдались за ляп.
Как сообщала Politeka, огромный флаг и тысячи открыток запустили в оккупированный Крым, фото.
Также Politeka писала, что азербайджанцы вывешивают на балконах флаги Украины, фото.