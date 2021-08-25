В Киеве молода женщина выпала из окна высотки

Об этом сообщает УНН.

На Троещине в Киеве из окна многоэтажки выпала девушка.

Задержан сожитель мог толкнуть девушку с балкона.

30-летняя женщина погибла от полученных травм.

На место вызвали полицию, которая задержали мужчину с судимостью, который мог выбросить погибшую с балкона. На месте работают криминалисты, все обстоятельства инцидента выясняются.

К слову, в курортной части Одессы погиб ребенок, выпав из окна многоэтажки

Трагический инцидент случился в жилом комплексена улице Генуэзской в районе Аркадии.

Со слов очевидцев, мальчик выпал с высоты третьего этажа. Он не выжил. Ребенку было всего три года.

Также свидетели происшествия говорят, что беда произошла в семье с тремя детьми, которые сегодня приехали на отдых из Киева. Квартира была арендованная.

На момент трагедии родителей не было дома.

Напомним, что 16-летний студент погиб, выпав с балкона.

Как сообщала Politeka, в Харькове пенсионер выпал из окна на 6-ом этаже.

Также Politeka писала, что одессит вышел в окно из своего многоэтажного дома.