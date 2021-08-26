Охотники предупредили, что при появлении таких животных нужно вызывать соответствующие службы
В селе Ракитное Ривненской области неизвестное животное угодило в капкан. Местные жители, увидев худого зверя без шерсти и длинным хвостом, прозвали его "чупакаброй".
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Капканы в селе расставили после того, как стала массово гибнуть домашняя птица. У кого-то не стало 13 кур, у кого-то — 6. Рассказывают и про 19 уток, которых хищник подушил, но не съел.
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"Хвост у него такой длинный, где-то сантиметров 70. И вверх, как антенна, поднятый", – рассказал местный житель Николай Ничипорук.
Один из охотников предположил, что это гибрид собаки и лисы. Фотографию странного зверя оценили экспертным глазом братья-охотники Александр и Юрий Вороны, которые на двоих имеют около семидесяти лет стажа охоты. Они предположили, что на снимке — сильно истощенный шакал, который, возможно, болен бешенством и поэтому лишился шерсти.
Кроме того, селяне полагают, что зверь был не один и где-то в округе есть похожие животные.
Охотники же призывают людей быть осторожными с подобными животными, ведь они могут переносить болезни. Поэтому об их появлении следует сообщать соответствующие службы.
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