Украинцы в ужасе, такого в их селе не было...

Охотники предупредили, что при появлении таких животных нужно вызывать соответствующие службы

В селе Ракитное Ривненской области неизвестное животное угодило в капкан. Местные жители, увидев худого зверя без шерсти и длинным хвостом, прозвали его "чупакаброй".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Капканы в селе расставили после того, как стала массово гибнуть домашняя птица. У кого-то не стало 13 кур, у кого-то — 6. Рассказывают и про 19 уток, которых хищник подушил, но не съел.

"Хвост у него такой длинный, где-то сантиметров 70. И вверх, как антенна, поднятый", – рассказал местный житель Николай Ничипорук.

Один из охотников предположил, что это гибрид собаки и лисы. Фотографию странного зверя оценили экспертным глазом братья-охотники Александр и Юрий Вороны, которые на двоих имеют около семидесяти лет стажа охоты. Они предположили, что на снимке — сильно истощенный шакал, который, возможно, болен бешенством и поэтому лишился шерсти.

Кроме того, селяне полагают, что зверь был не один и где-то в округе есть похожие животные.

Охотники же призывают людей быть осторожными с подобными животными, ведь они могут переносить болезни. Поэтому об их появлении следует сообщать соответствующие службы.

Напомним, что медведь напал на туристов, погиб ребенок: детали трагедии в России.

Как сообщала Politeka, медведица набросилась на мужчину и отгрызла ему пол-лица, видео.

Также Politeka писала, что жестокий хищник держит в страхе украинское село, видео.