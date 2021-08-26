В Киеве разбрасывают смертельно опасную еду для собак
Некоторые домашние питомцы уже пострадали, сообщает "Киев без цензуры".
В сквере на улицах Княжий Затон и Петра Григоренко киевляне начали замечать разбросанные "вкусняшки" для собак, наколотые на гвозди, длинные иглы и проволоки.
Местный житель сообщил, что некоторые животные уже пострадали от рук догхантеров.
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К слову, в селе Ракитное Ривненской области неизвестное животное угодило в капкан. Местные жители, увидев худого зверя без шерсти и длинным хвостом, прозвали его "чупакаброй".
Капканы в селе расставили после того, как стала массово гибнуть домашняя птица. У кого-то не стало 13 кур, у кого-то — 6. Рассказывают и про 19 уток, которых хищник подушил, но не съел.
"Хвост у него такой длинный, где-то сантиметров 70. И вверх, как антенна, поднятый", – рассказал местный житель Николай Ничипорук.
Один из охотников предположил, что это гибрид собаки и лисы.
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