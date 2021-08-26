Пьяные подростки шокировали выходкой в столичном метро
В киевском метро малолетние пассажиры в состоянии алкогольного опьянения портили вагоны, а другие пассажиры делали вид, что этого не видели.
Соответствующее видео распространил "Киев Оперативный" в Telegram.
"Двое б*хих малолетних лиц с бутылкой пива в пластике обрисовывают вагоны столичной подземки, а другие делают вид, что не замечают этой дичи. Так и живем", – говорится в сообщении.
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На ролике видно, как двое малолетних парней делают надписи на дверях вагона метро. Злоумышленники были без масок, хотя карантин, введенный через коронавирус COVID-19 и масочный режим для борьбы с распространением болезни, никто не отменял.
Другие пассажиры делали вид, что не замечают пьяной выходки подростков. Замечаний им никто не делал.
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