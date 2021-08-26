Им теперь не отмыться от позора

Пьяные подростки шокировали выходкой в столичном метро

В киевском метро малолетние пассажиры в состоянии алкогольного опьянения портили вагоны, а другие пассажиры делали вид, что этого не видели.

Соответствующее видео распространил "Киев Оперативный" в Telegram.

"Двое б*хих малолетних лиц с бутылкой пива в пластике обрисовывают вагоны столичной подземки, а другие делают вид, что не замечают этой дичи. Так и живем", – говорится в сообщении.

На ролике видно, как двое малолетних парней делают надписи на дверях вагона метро. Злоумышленники были без масок, хотя карантин, введенный через коронавирус COVID-19 и масочный режим для борьбы с распространением болезни, никто не отменял.



Другие пассажиры делали вид, что не замечают пьяной выходки подростков. Замечаний им никто не делал.

В Украине за грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом, грозит уголовная ответственность – это ст. 296 Уголовного кодекса ("Хулиганство").

Напомним, что власти Львова разместили карту Украины с "отрезанным" Крымом и оправдались за ляп.

Как сообщала Politeka, огромный флаг и тысячи открыток запустили в оккупированный Крым, фото.

Также Politeka писала, что азербайджанцы вывешивают на балконах флаги Украины, фото.