В поезде Киев–Бердянск выдают рваное постельное белье
Об этом в Facebook написала известная волонтер и актриса Елена Володина.
После ее просьбы проводник поменял белье, но оно оказалось не лучше.
"Поменял. Она вся такая. Еще и цвета "сухой асфальт". Комплект белья, видимо, ровесник нашей Именинницы. И что-то мне подсказывает, что еще 30 лет будет служить людям", - написала Володина.
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К слову, в поезде Укрзализныци мужчина приставал к пассажиркам - защищать их никто не торопился
Инцидент произошел в поезде Львов-Мариуполь после часа ночи.
К пьяному дебоширу пришел друг из другого вагона, который включил музыку в купе у девушек.
Пострадавшая девушка рассказала, что даже после замечаний проводников и начальника поезда мужчина продолжал вести себя неадекватно.
Пассажирка вызвала полицию на ближайшую станцию, но полицейские сказали, что у них нет оснований снять с поезда пьяного дебошира, который приставал к девушкам.
Полиция не смогла помочь, в итоге девушек просто перевели спать в другое купе.
Напомним, пассажир показал, как выглядит "люкс" от Укрзализныци: "воняет мочой и +80".
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