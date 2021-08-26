В поезде Киев–Бердянск выдают рваное постельное белье

Об этом в Facebook написала известная волонтер и актриса Елена Володина.

После ее просьбы проводник поменял белье, но оно оказалось не лучше.

"Поменял. Она вся такая. Еще и цвета "сухой асфальт". Комплект белья, видимо, ровесник нашей Именинницы. И что-то мне подсказывает, что еще 30 лет будет служить людям", - написала Володина.

К слову, в поезде Укрзализныци мужчина приставал к пассажиркам - защищать их никто не торопился

Инцидент произошел в поезде Львов-Мариуполь после часа ночи.

К пьяному дебоширу пришел друг из другого вагона, который включил музыку в купе у девушек.

Пострадавшая девушка рассказала, что даже после замечаний проводников и начальника поезда мужчина продолжал вести себя неадекватно.

Пассажирка вызвала полицию на ближайшую станцию, но полицейские сказали, что у них нет оснований снять с поезда пьяного дебошира, который приставал к девушкам.

Полиция не смогла помочь, в итоге девушек просто перевели спать в другое купе.

Напомним, пассажир показал, как выглядит "люкс" от Укрзализныци: "воняет мочой и +80".

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