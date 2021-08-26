Женщина оставила предсмертную записку перед роковым прыжком

На Тополиной, 19 в Днепре 29-летняя женщина совершила самоубийство. Она выпрыгнула из окна 5 этажа. Местные говорят, что у погибшей остался 2-месячный ребенок.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на пресс-секретаря Днепровского отделения полиции Алину Стадник.

По слова пресс-секретаря, 25 августа около 11:00 поступило сообщение, что возле одного из домов на улице Тополиной обнаружили тело женщины. Сейчас продолжаются следственные действия.

Как сообщает "Горсовет", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, в квартире умершей 29-летней женщины они нашли предсмертную записку, в которой было написано: "Я не смогла ее полюбить и так жить не могу".

При жизни у женщины была двухмесячная дочь 2021 года рождения. Пока не известно, с кем останется ее 2-месячный ребенок. Так как об отце малыша или других родственниках не сообщают.

Стоит отметить, что среди основных причин, по которым идут на суицид, – ссоры с близкими, доведение до самоубийства через соцсети, неразделенная любовь, плохое материальное положение и тому подобное.

Напомним, что в Киеве молодой парень пытался покончить жизнь самоубийством.

Как сообщала Politeka, беременная решила свести счеты с жизнью.

Также Politeka писала, что юная украинка свела счеты с жизнью, рассказав об издевательствах.