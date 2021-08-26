В Киеве на Оболони местная жительница держала в своей квартире восемь стаффордширских терьеров, хищных птиц, двух лисиц, волка и барсука.
Об этом сообщает hromadske.radio, со ссылкой на Наталью Попову, основательницу приюта для диких животных.
«Волки к нам попали от одной женщины, которая в двухкомнатной квартире на Оболони завела барсука, волка, двух лис, каких-то хищных птиц и более восьми собак породы стаффордширский терьер. Они сидели в маленьких собачьих клетках», - рассказала Наталья Попова.
Основательница приюта добавила, что утром 25 августа отправили двух волков на реабилитацию в Бельгию. По ее словам, у одного из животных на ноге обнаружили открытые переломы, их было шесть. Волку сделали операцию и удалось сохранить все четыре лапы, однако, по словам Натальи Поповой, отпускать его сородичем в природную среду нельзя.
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Второго волка жительница Оболони решила завести после описанного происшествия с первым. Однако из-за того, что зоозащитники начали оказывать давление, она сама связалась с основательницей приюта и сообщила, что готова отдать волка.
Попова добавила, что происшествие с волком случилось, когда барсук вырвался из на волю и покусал его. Основательница сообщила, что в ее заведение, в конечном итоге, животное доставили зоозащитники.
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