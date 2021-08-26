Харлан прилетело после Рио за ту же ситуацию на пьедестале

Ольга Харлан прокомментировала скандал вокруг украинской легкоатлетки

Четырехкратная призерка Олимпийских игр фехтовальщица Ольга Харлан прокомментировала скандальное фото украинской легкоатлетки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене.

Как пишет издание Tribuna, спортсменка вспомнила о том, как попала в похожую ситуацию во время ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.

Напомним, Ярославу Магучих раскритиковали в соцсетях из-за того, что на Олимпийских играх в Токио она после завоевания бронзы в прыжках в высоту сфотографировалась с золотой медалисткой из России Марией Ласицкене.

Харлан посоветовала прыгунье в высоту и другим атлетам из Украины делать меньше подобных фотографий. Она напомнила, что эта тема может вызвать у людей совершенно разные эмоции.

"Мне прилетело после Рио за ту же ситуацию на пьедестале, где я стояла с двумя русскими. И началось: "Как ты можешь стоять под их гимн?". Что? Я на олимпийском пьедестале. После этого я не комментирую. Фотографироваться нужно меньше. "Спорт вне политики" – это субъективная штука", – рассказала Харлан.

Фехтовальщица также добавила, что практически каждый спортсмен проходит инструктаж перед соревнованиями, но отметила, что иногда верх берут эмоции. Не думаешь о последствиях, а надо.

"Когда ты на пьедестале, то уже плохо представляешь, что делаешь. Не думаешь о последствиях. Плюс опыта у кого-то нет", – подытожила Харлан.



Напомним, что Горуна встал на защиту Магучих после фото с россиянкой.

Как Politeka писала, скандал разгорелся из-за фото украинской спортсменки с коллегой из РФ.

Также Politeka рассказывала, что Беленюк осудил травлю 19-летней Магучих.