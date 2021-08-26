Ольга Харлан прокомментировала скандал вокруг украинской легкоатлетки
Четырехкратная призерка Олимпийских игр фехтовальщица Ольга Харлан прокомментировала скандальное фото украинской легкоатлетки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене.
Как пишет издание Tribuna, спортсменка вспомнила о том, как попала в похожую ситуацию во время ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.
Напомним, Ярославу Магучих раскритиковали в соцсетях из-за того, что на Олимпийских играх в Токио она после завоевания бронзы в прыжках в высоту сфотографировалась с золотой медалисткой из России Марией Ласицкене.
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Харлан посоветовала прыгунье в высоту и другим атлетам из Украины делать меньше подобных фотографий. Она напомнила, что эта тема может вызвать у людей совершенно разные эмоции.
"Мне прилетело после Рио за ту же ситуацию на пьедестале, где я стояла с двумя русскими. И началось: "Как ты можешь стоять под их гимн?". Что? Я на олимпийском пьедестале. После этого я не комментирую. Фотографироваться нужно меньше. "Спорт вне политики" – это субъективная штука", – рассказала Харлан.
Фехтовальщица также добавила, что практически каждый спортсмен проходит инструктаж перед соревнованиями, но отметила, что иногда верх берут эмоции. Не думаешь о последствиях, а надо.
"Когда ты на пьедестале, то уже плохо представляешь, что делаешь. Не думаешь о последствиях. Плюс опыта у кого-то нет", – подытожила Харлан.
Напомним, что Горуна встал на защиту Магучих после фото с россиянкой.
Как Politeka писала, скандал разгорелся из-за фото украинской спортсменки с коллегой из РФ.
Также Politeka рассказывала, что Беленюк осудил травлю 19-летней Магучих.