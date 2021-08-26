Под Киевом ночью в четверг, 26 августа вспыхнул разрушительный пожар
Возгорание произошло в частном доме, который находится в селе Мотыжин Киевской области. Внутри находился хозяин дома и его сожительница.
Детали происшествия сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.
Предварительно было установлено, что накануне 47-летний хозяин дома вместе со своей сожительницей отдыхали и употребляли алкоголь. Как сообщили пожарные, по их информации возгорания дома случилось в результате неосторожного обращения с огнем. Женщина и мужчина погибли на месте, спасать их было поздно.
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Спасатели Киевской области уточнили, что на тушение пожара понадобилось несколько часов. Обстоятельства происшествия будет устанавливать следствие.
Стоит отметить, что среди основных причин, которые приводят к гибели людей, спасатели называют сознательное пренебрежение правилами пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, курение в постели, а также оставленные без присмотра спички и зажигалки в местах, которые легко доступны для детей.
Напомним, что пожар вспыхнул в частном доме в Харькове.
Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре.