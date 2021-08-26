Под Киевом ночью в четверг, 26 августа вспыхнул разрушительный пожар

Возгорание произошло в частном доме, который находится в селе Мотыжин Киевской области. Внутри находился хозяин дома и его сожительница.

Детали происшествия сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.

Предварительно было установлено, что накануне 47-летний хозяин дома вместе со своей сожительницей отдыхали и употребляли алкоголь. Как сообщили пожарные, по их информации возгорания дома случилось в результате неосторожного обращения с огнем. Женщина и мужчина погибли на месте, спасать их было поздно.

Спасатели Киевской области уточнили, что на тушение пожара понадобилось несколько часов. Обстоятельства происшествия будет устанавливать следствие.

Стоит отметить, что среди основных причин, которые приводят к гибели людей, спасатели называют сознательное пренебрежение правилами пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, курение в постели, а также оставленные без присмотра спички и зажигалки в местах, которые легко доступны для детей.

Напомним, что пожар вспыхнул в частном доме в Харькове.

Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре.