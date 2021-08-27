Российский актер Алексей Панин, который сейчас живет в Испании, извинился перед украинцами за то, что поддерживал российскую агрессию

Этому он посвятил 17-минутное видео, в котором ответил на последнее шоу российского пропагандиста Владимира Соловьева, в котором тот неоднократно упоминал артиста.

Панин завил, что был подвержен влиянию российской пропаганды.

"Я очень хочу, чтобы это увидели украинцы. Владимир Соловьев сказал, что я поддержал аннексию Крыма. Да, действительно, я в то время был абсолютным дебилом, который также был подвержен всей этой пропаганде, которая лилась на меня с экранов телевизоров. Я действительно считал, что "Крым – наш", – сказал актер.

Панин извинился за то, что ранее поддерживал политику Кремля.

"Крым – не наш! Никакого "референдума" в Крыму не было. Это прямая аннексия Крыма. […] Я прошу прощения, что я был такой мудак. Я прошу прощения за своих коллег артистов-мудаков. И я прошу прощение за то, что Россия развязала эту никому не нужную войну. Мне очень стыдно, и я очень прошу вас не слушать российских пропагандистов. Я очень надеюсь, что Россия будет свободной. И я очень надеюсь, что все это говно рано или поздно закончится. Всем добра!" – заявил Панин.

Напомним, горе обрушилось на скандального Алексея Панина, скрывали до последнего: "Скорбим вместе с ним..."

Как сообщала Politeka, Панин огорошил призывом к россиянам: "Бегите не оглядываясь".

Также Politeka писала, что Панин спрогнозировал захват новых территорий Украины: "Россия идет в Одессу".