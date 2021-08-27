Торговцы устроили стихийный рынок на самой вершине Говерлы
Украинец на своей странице в Facebook разместил фотографию с наивысшей точки украинских Карпат и знаменитого туристического объекта Украины – горы Говерлы.
На снимкевидно большое количество пива, минеральной и сладкой воды, шоколадных батончиков и остальных продуктов по бешенной цене.
"Говерла. Может сразу МАФы поставите? Какие-то козлы устроили там стихийный рынок", - говорится в сообщении.
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"В этом весь менталитет украинцев! Они в Европе,точно так же ведут себя!! Типа, нас тут никто не знает! Поверьте! Я там жила,и мне было очень стыдно,за наших земляков!", " Обязательно нужно сказать гадость, иначе не можем. А слабо сказать о хорошем? Мозгов не хватает на хорошее", " Ну вроде идея неплохая , главное чтобы ка**шек и мусора не оставляли , а так рабочие места и людям приятно. А ещё и небольшой музей о происхождении названия и тд", "В цивилизованные страны вода на вершине была бы бесплатно для покорителей вершины. Но сами же люди покупают вот и весь парадокс!", - возмущаются украинці в сети.
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