Полиция обращается ко всем, кто может оказать помощь в обнаружении опасных преступников

Во Львове, на улице Стуса, 47, в пятницу, 27 августа, расстреляли таксиста. От полученных травм мужчина скончался в местной больнице.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета, активист Игорь Зинкевич.

По данным львовского депутата, инцидент произошел в 10:40 вблизи центральной части Львова. К одному из ресторанов зашел окровавленный мужчина.

Он рассказал, что таксист и в него стреляли неизвестные лица. Очевидцы вызвали пострадавшему медиков, однако тот скончался в больнице. В преступлении подозревают двух мужчин. Их разыскивает полиция.

Подозреваемый 1: среднего телосложения, рост 175 см. Был одет в черную кепку, короткую куртку красного цвета, черные брюки (возможно спортивные), в руках имел полосатые сумки.

Подозреваемый 2: рост 180- 185 см, крепкого телосложения. Был одет в кепку темного цвета.

Предварительно известно, что водитель такси не был знаком с указанными лицами. Они сели к нему в машину в качестве пассажиров. После того как таксист получил огнестрельное ранение, он успел добраться до ближайшего кафе "Форес", где попросил о помощи. У него была кровоточащая рана.

Напомним, что стрельба прогремела в центре Киева - раненый парень бежал и просил о помощи.

Как Politeka писала, парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.

Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.