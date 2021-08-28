Какой будет погода на выходных, 28-29 августа, появился детальный прогноз

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на Украинский гидрометцентр, на выходных часть Украины накроют обильные дожди, а часть будет плавится от жары, которая неожиданно вернулась.

Погода в субботу, 28 августа

В субботу, 28 августа на востоке и юге Украины прогнозируют солнечную и сухую погоду без осадков, правда будет немного ветрено. Температура воздуха прогреется ночью до +12 +14 градусов, а днем будет даже жарко – +27 +29 градусов, а местами и до +30 +31 градуса. В северных областях тоже будет сухо, но прохладнее – ночью +12 +14, а днем до +22 +24 градусов.

В центральных областях страны осадков не прогнозируют, но небо затянут тучи. Ночная температура составит +12 +14, а днем +26, +28 градусов. А вот на западе предупреждают о кратковременных дождях. Температура воздуха ночью до +13 градусов, днем – +21, +24 градусов.

Погода в воскресенье, 29 августа

В южных и восточных областях Украины ожидается сухая солнечная погода, будет жарко и без осадков. Ночью в разных областях от +13 и до +21 градусов тепла. А днем местами буде припекать от +28 до +34 градусов тепла. В северной части страны также без осадков, но небо местами затянет тучами. Температура воздуха составит ночью +13 +15, а днем +25 +27 градусов.

Тем временем западные области Украины накроют сильные ливни со шквалами и порывами ветра, местами грозы. Ночная температура составит +9 +11 градусов, а днем воздух прогреется до +17, +20 градусов. Центральная Украина будет без осадков, но с ветреной погодой. Ночью от +12 до +16 градусов темпа, днем до +26 +29 градусов, местами до +31 градуса.

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