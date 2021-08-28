В Киевской области 13-летний парень залез на вагон поезда - все закончилось трагично

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Вчера около 16 часов в отделение полиции №2 (пгт. Бородянка) Бучанского районного управления полиции поступило сообщение о том, что в поселке Песковка на железнодорожной станции "Тетерев" у путей лежит неизвестный без сознания", - говорится в сообщении.

13-летний ребенок из поселка Песковка вылез на вагон грузового поезда - его ударило током. От полученных травм он, к сожалению, погиб на месте.

К слову, недавно поезд сбил мужчину в Бердичевском районе.

11 августа на железной дороге попал под поезд и погиб 54-летний житель села Бровки Первые.

Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты населения и оборонной работы Житомирской ОГА.

Инцидент произошел 11 августа, в Бердичевском районе. В результате попадания под поезд погиб мужчина, 1967 года рождения.

Как выяснилось, мужчина переходил железнодорожный путь в не предназначенном для этого месте. Сейчас окончательные обстоятельства, которые привели к трагедии, выясняются.

Напомним, что поезд снес женщину под Одессой, кадры ЧП: "люди идут пешком"

Еще Politeka писала, что трагедия на железной дороге, очевидцы рассказали, как погиб подросток: "шел взять коту корм и..."

Также Politeka сообщала, что пассажирский поезд наехал на легковушку по дороге в Одессу, фото: авто выехало на рельсы