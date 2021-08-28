В Киеве вспыхнул пожар на 7-ом этаже в жилом доме

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

“Пожар в жилом доме по проспекту Палладина, 8а, горела квартира на 7 этаже, пожарные оперативно потушили, о пострадавших не сообщается”, - говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается. Причина возгорания на данный момент неизвестна.

К слову, под Киевом ночью 26 августа вспыхнул разрушительный пожар.

Возгорание произошло в частном доме, который находится в селе Мотыжин Киевской области. Внутри находился хозяин дома и его сожительница.

Накануне 47-летний хозяин дома вместе со своей сожительницей отдыхали и употребляли алкоголь. Как сообщили пожарные, по их информации возгорания дома случилось в результате неосторожного обращения с огнем. Женщина и мужчина погибли на месте, спасать их было поздно.

Спасатели Киевской области уточнили, что на тушение пожара понадобилось несколько часов. Обстоятельства происшествия будет устанавливать следствие.

Напомним, что пожар вспыхнул в частном доме в Харькове.

Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре.