В Киеве вспыхнул пожар на 7-ом этаже в жилом доме
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
“Пожар в жилом доме по проспекту Палладина, 8а, горела квартира на 7 этаже, пожарные оперативно потушили, о пострадавших не сообщается”, - говорится в сообщении.
О пострадавших не сообщается. Причина возгорания на данный момент неизвестна.
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К слову, под Киевом ночью 26 августа вспыхнул разрушительный пожар.
Возгорание произошло в частном доме, который находится в селе Мотыжин Киевской области. Внутри находился хозяин дома и его сожительница.
Накануне 47-летний хозяин дома вместе со своей сожительницей отдыхали и употребляли алкоголь. Как сообщили пожарные, по их информации возгорания дома случилось в результате неосторожного обращения с огнем. Женщина и мужчина погибли на месте, спасать их было поздно.
Спасатели Киевской области уточнили, что на тушение пожара понадобилось несколько часов. Обстоятельства происшествия будет устанавливать следствие.
Напомним, что пожар вспыхнул в частном доме в Харькове.
Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре.