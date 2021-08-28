Мужчину едва удалось утихомирить и отправить на госпитализацию

В Киеве 27 августа из окна квартиры на 8 этаже дома, расположенного на улице Днепровская набережная, 26-Д, выпал мужчина. В результате падения киевлянин чудом выжил.

Об этом сообщает ГСЧС.

Как выяснилось, 24-летний мужчина выпал из окна восьмого этажа и упал на крышу ресторана. Спасатели сняли его с крыши с помощью лестницы и медицинских нош.

Несмотря на полученные травмы, мужчина оказался довольно активным и вел себя неадекватно. Кроме того, у него имелись признаки сильнейшего алкогольного опьянения.

Так, когда сотрудники полиции и медики попытались помочь пострадавшему, он начал бросаться в них камнями.

Благодаря профессиональному и комплексному подходу всех задействованных в ситуации служб, парня удалось убедить отправиться в больницу. Спасатели передали пострадавшего медицинским работникам, которые должны надать ему врачебную помощь и обследовать его состояние после падения.

Сейчас причину и обстоятельства инцидента выясняет полиция.

Напомним, что 16-летний студент погиб, выпав с балкона.

Как сообщала Politeka, в Харькове пенсионер выпал из окна на 6-ом этаже.

Также Politeka писала, что одессит вышел в окно из своего многоэтажного дома.