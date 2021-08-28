Непонятно, как ртуть туда попала и сколько пробыла в школе
Во Львове во время ремонта в одном из помещений школы восточных языков и боевых искусств "Будокан" обнаружили ртуть. Дети и коллектив дышали ядом.
Об этом сообщила прессслужба департамента по вопросам гражданской защиты населения ЛОГА.
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Шарики ртути обнаружили под полом в четверг, 26 августа, когда рабочие меняли покрытие. Спасатели провели сбор ртути механическим способом и провели демеркуризацию. Всего было собрано 40 граммов ртути.
Впоследствии собранная ртуть была передана в Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета на хранение и дальнейшую утилизацию.
Пока неизвестно, как ртуть оказалась под полом в школе и сколько времени она могла там пробыть.
Стоит отметить, что проникновение ртути в организм чаще происходит при вдыхании ее паров, не имеющих запаха. Воздействие ртути даже в небольших количествах может вызывать проблемы со здоровьем.
Ртуть оказывает токсическое воздействие на нервную, пищеварительную и иммунную системы, на лёгкие, почки, кожу и глаза.
Напомним, что стали известные первые подробности массового отравления студентов.
Как сообщала Politeka, произошло массовое отравление детей в детском саду, срочно приехали скорые.
Также Politeka писала, что в одной из школ Хортицкого района две ученицы отравились неизвестным веществом.