В Украине мошенники начали использовать новую схему обмана при продаже автомобилей, в которой жертва остается без денег и без машины.

Об этом сообщает «Твоя машина».

Чтобы не попасть в ловушку нужно вовремя распознать преступника. После того, как владелиц автомобиля публикует объявление о продаже машины, с ним связываются мошенники и предлагают встретиться.

Они предлагают заключить договор купли-продажи, не привлекая нотариуса. Обосновывают мошенники это экономией нескольких тысяч гривен. Аферисты при разговоре пытаются завоевать доверие жертвы, расположить ее к себе. Они могут рассказывать о своей жизни, о том, что долго откладывали, чтобы купить машину. Однако из-за болезни родственника, потратили сбережения и необходимой суммы у них нет.

Мошенник утверждает, что у него есть стабильная работа, он готов каждый месяц погашать долг. Внести первый платеж он обещает через неделю. Владельцы иногда соглашаются заключить договор. В нем указывают, что получили все деньги за машину. Покупатель уезжает на автомобиле, а его номер вскоре перестанет обслуживаться.

Чтобы не стать жертвой, не следует экономить на услугах нотариуса. Также можно посетить сервисный центр МВД вместе с покупателем. Подписывать договор до выполнения всех его условий также не следует.

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