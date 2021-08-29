В Украине зафиксировали превышение уровня госпитализаций с COVID-19

С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,3 млн случаев коронавируса, умерло 53,7 тыс. человек. На сегодняшний день в двух областях Украины один из эпидемических показателей не соответствует "зеленой" зоне.

Соответствующие данные опубликованы на сайте Министерства здравоохранения.

Так, по состоянию на 29 августа уровень госпитализаций превышает норму в Ивано-Франковской и Винницкой областях. В Ивано-Франковской области этот показатель составляет 54,2%, в Винницкой – 54,9% при норме не более 50%.



Для попадания областей в "красную" зону карантина необходимо, чтобы "красному" уровню соответствовало не менее двух показателей. В Ивано-Франковской и Винницкой областях другие показатели остаются на уровне нормы. Потому, пока их не переводят в "желтую" или "красную" зону карантина

Стоит отметить, что по состоянию на утро воскресенья, 29 августа, в Украине официально подтверждено 2 284 191 случай коронавирусной инфекции. Из них 1 906 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 134 ребенка и 40 медработников.

Напомним, что в Харьковской области от ковида скончались десятки врачей.

Как сообщала Politeka, сколько жизней унес вирус за сутки.

Также Politeka писала, что в Украине могут отменить масочный режим.