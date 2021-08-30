Известная российская эстрадная и джазовая певица Лариса Долина ужаснула внешним видом без макияжа
Как пишет Politeka.net, 65-летняя певица Лариса Долина, которая родом из столицы Азербайджана Баку, недавно поразила поклонников резкими изменениями внешности. Лишь за полгода исполнительница похудела на 21 килограмм и теперь долину трудно узнать.
Сама певица рассказала, что соблюдала специальную диету по рекомендации врачей. Ей категорически запретили кушать фрукты, ягоды, морковь, брокколи, яйца, икру, торты, вафли, хлеб, лук, чай, молочные и кисломолочные продукты. Весь период Лариса Долина питалась всеми видами мяса, кроме говядины и телятины, ела любую птицу, рыбу, томаты, огурцы, красный перец, свеклу и пила кофе.
К тому же, народная артистка России практиковала и интервальную голодовку. Она ела только два раза в день, а после 15.00 голодала, таким образом без еды певица была 18 часов.
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На официальной странице "dniru" в Instagram опубликовали серию фото Долиной без макияжа.
"Ларисе Долиной 65 лет 🔥 А как выглядит любимая певица в обычной жизни, без макияжа? 🙌🏻 "- написали на странице.
Поклонники тут же принялись комментировать внешний вид артистки.
"Да ! На 92", " она выглядит намного старше 65 лет ...", "Получше чем 90-то летняя выглядит 🤣 ", "Майкл Джексон", " Боже мой. Кто это?", "Свежестью и не пахнет, а юностью и подавно)!",- пишут пользователи Сети.
Ранее Politeka писала, что радикально похудевшая Лариса Долина тряхнула стариной в раздельном купальнике: "Боже, какой кайф...".
Напомним, что у 65-летней Долиной опасная болезнь, стали известны подробности: "Оказалось, что она подхватила...".
A еще Politeka сообщала, что 65-летняя Лариса Долина ошеломила внешностью с черными кругами под глазами: "Я испугалась".