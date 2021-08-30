Во Львове вспыхнула воинская часть

Об этом сообщил Игорь Зинкевич на своей Фейсбук-странице.

"Пожар на гаражах воинской части на ул. Стрыйской” – говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 12: 40 удалось погасить своими силами пожар.

Есть ли пострадавшие - пока неизвестно.

К слову, под Киевом ночью в четверг, 26 августа вспыхнул разрушительный пожар.

Возгорание произошло в частном доме, который находится в селе Мотыжин Киевской области. Внутри находился хозяин дома и его сожительница.

Предварительно было установлено, что накануне 47-летний хозяин дома вместе со своей сожительницей отдыхали и употребляли алкоголь.

Как сообщили пожарные, по их информации возгорания дома случилось в результате неосторожного обращения с огнем. Женщина и мужчина погибли на месте, спасать их было поздно.

Спасатели Киевской области уточнили, что на тушение пожара понадобилось несколько часов. Обстоятельства происшествия будет устанавливать следствие.

Напомним, что пожар вспыхнул в частном доме в Харькове.

Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре.