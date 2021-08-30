В Киеве жарили шашлыки прямо на балконе
Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный.
"Ни в чём себе не отказывая, ребята из квартиры на улице Зодчих, 62А, решили в 10 вечера пожарить шашлык на балконе.
Даже дрова на лестничной клетке оставили, чтобы их было легче найти. Полицию вызвали", – говорится в сообщении.
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Видео можно увидеть здесь.
К слову, в Киеве пенсионерка бросает в детей тяжелые предметы.
Информацией поделился Telegram-канал “Киевское чтиво”.
Пожилая женщина бросает с балкона предметы, потому что ей якобы мешает шум из детской площадки.
“На Теремках божий одуванчик выбрасывает на детей утюги, посуду и другие тяжелые вещи. Бабусе мешает шум, поэтому она решила бороться не со следствием, а с причиной - самой малышней”, - говорится в сообщении.
Местные жители не раз вызывали сотрудников полиции, но пока это не дало никаких результатов.
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Как сообщала Politeka, пенсионерка спилила лавочку под окнами дома из-за "ночных посиделок", кадры: "Надоело терпеть".
Также Politeka писала, что медики скорой не хотели осматривать пожилую женщину, потерявшую сознание: "Нечего лазить по жаре".