В последний день лета Украину накроют сильные дожди с ливнями и грозами

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Укргидрометцентр, дожди и не думают отступать с территории Украины. Во вторник, 31 августа, грозовые дожди с новой силой обрушатся на страну. Осадки ожидаются в большинстве регионов Украины. При этом температура воздуха будет сильно отличаться в зависимости от области. В одних областях будет по-летнему жарко, а в других похолодает до осенней температуры.

Так, в западных областях во вторник ожидается 18-21 градус. Ситуацию усугубят дожди, которые пройдут во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Ближе к центральным регионам погода немного улучшится. В Киеве ожидается 21-23 градуса. При этом без осадков. В остальных регионах температура прогреется до 24-26 градусов и возможны грозовые дожди.

Жарче всего в последний день лета будет на Юге страны. Там ожидается около 25-31 градуса. Также тепло будет в восточных регионах. Температура будет держаться в районе 28-30 градусов, но грозовые дожди атакуют регион.

Добавим, что уже 1 сентября дожди переместятся в Центр, а на Западе температура упадет еще ниже. В целом, в ближайшее время в Украине будет чувствоваться приход осени.

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