Еще одна причина последовать за третьим по силе украинским дивизионом.

В Днепропетровской области состоится футбольный матч, в котором встретятся команды «Никополь» и «Таврия», а судить его будет Кристина Козорог – модель, участвовавшая в конкурсе «Мисс Украина».

Об этом сообщили в Facebook-сообществе футбольного клуба «Никополь».

"Кажется, у вас появилась еще одна причина последовать за третьим по силе украинским дивизионом", - сказано в сообщении.

Игра пройдет в рамках второй лиги чемпионата Украины. Матч запланирован на 31 августа. В клубе «Никополь» подчеркнули, что красивому арбитру предстоит судить красивый матч.

Кристина Козорог в 2013 г. решила посетить школу арбитров. До этого она получила известность, как модель. Ей удалось принять участие в конкурсе красоты под названием «Мисс Украина онлайн». Прежде чем стать судьей, Кристина Козорог сама играла в одной из женских команд. Однако девушка получила травму и по этой причине была вынуждена завершить карьеру в профессиональном спорте.

Отметим, что Кристина Козорог родилась в 1991 году в Полтавской области. Уже с восьми лет она начала заниматься футзалом и футболом. В 2009 и 2010 годах девушка выступала за клуб «Атекс-СДЮШОР-16». Эта команда прорвалась в высшую лигу, а Кристина сыграла в ее составе 9 матчей.

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