Очевидцы на видео сообщили, что инцидент произошел в районе аэропорта
Во время грозы в Харькове 31 августа молния ударила в троллейбус, и он мигом загорелся.
Происшествие сняли на камеру очевидцы, кадры опубликовал местный Telegram-канал.
К пожарным относительно инцидента обратились очевидцы. Однако пламя сразу начали тушить огнетушителем, который был в кабине водителя. Спасатели прибыли менее чем за 10 минут, но пожара уже не было.
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На кадрах видно, как мужчина быстро поднялся на крышу транспортного средства и затушил пожар. К счастью, у водителя троллейбуса под рукой оказался огнетушитель.
Как сообщает 24tv.ua, пожарные установили, что общая площадь возгорания была 2 квадратных метра. Горела кантактная часть на крыше. Туда забрался один из сотрудников ГСЧС, который проверил, нет ли опасности нового пожара.
Стоит отметить, от места удара молнии ток расходится по воде в разные стороны, преимущественно по поверхности, и слабеет с расстоянием. Считается, что смертельную опасность для людей он представляет на удалении до 10 метров.
Напомним, что пожар вспыхнул в частном доме в Харькове.
Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре.