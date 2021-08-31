Очевидцы на видео сообщили, что инцидент произошел в районе аэропорта

Во время грозы в Харькове 31 августа молния ударила в троллейбус, и он мигом загорелся.

Происшествие сняли на камеру очевидцы, кадры опубликовал местный Telegram-канал.

К пожарным относительно инцидента обратились очевидцы. Однако пламя сразу начали тушить огнетушителем, который был в кабине водителя. Спасатели прибыли менее чем за 10 минут, но пожара уже не было.

На кадрах видно, как мужчина быстро поднялся на крышу транспортного средства и затушил пожар. К счастью, у водителя троллейбуса под рукой оказался огнетушитель.

Как сообщает 24tv.ua, пожарные установили, что общая площадь возгорания была 2 квадратных метра. Горела кантактная часть на крыше. Туда забрался один из сотрудников ГСЧС, который проверил, нет ли опасности нового пожара.

Стоит отметить, от места удара молнии ток расходится по воде в разные стороны, преимущественно по поверхности, и слабеет с расстоянием. Считается, что смертельную опасность для людей он представляет на удалении до 10 метров.

Напомним, что пожар вспыхнул в частном доме в Харькове.

Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре.