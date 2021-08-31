Возгорание возникло на крыше здания в Закарпатской области
В городе Иршава в Закарпатской области произошел крупный пожар в гостинично-ресторанном комплексе. С огнем боролись почти 30 спасателей.
Детали сообщает управление ГСЧС в Закарпатской области во вторник, 31 августа.
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Уточняется, что в 4:45 утра поступило сообщение о пожаре в гостинично-ресторанном комплексе на улице Гагарина в Иршаве.
Возгорание возникло на крыше здания, в котором на первом этаже работает кафе, на втором – ресторан, а на мансардном – продолжалось обустройство гостиничных номеров.
Для тушения привлекли шесть единиц техники и 28 человек личного состава от пожарно-спасательных подразделений Иршавы, Хуста и села Довге.
Совместными усилиями в 5:45 бойцы ГСЧС локализовали возгорание и в 6:55 – окончательно его ликвидировали. Пламя уничтожило и повредило кровлю комплекса на площади 450 квадратных метров. К счастью никто не пострадал.
Стоит отметить, что среди основных причин, которые приводят к гибели людей, спасатели называют сознательное пренебрежение правилами пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, курение в постели, а также оставленные без присмотра спички и зажигалки в местах, которые легко доступны для детей.
Напомним, что пожар вспыхнул в частном доме в Харькове.
Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре.