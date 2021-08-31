Женщина уцепилась за балкон 9-го этажа
Соседи пострадавшей сообщили об инциденте в полицию.
Когда наряд правоохранителей прибыли на место, женщина уже упала. Скорая уже не смогла нечем помочь - медики констатировали смерть.
"Не знаю, сколько времени висела на балконе, но она цеплялась ногами и пыталась залезть обратно, звала на помощь. Я, как только увидела, начала звонить в экстренную службу, думала, может хотя бы чрезвычайники смогут помочь, но после того, как дозвонилась на "101" и все объяснила, услышала крики людей, что она сорвалась", - рассказала соседка.
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Трагический случай произошел в Донецкой области, в Мирнограде.
К слову, в Черноморске Одесской области женщина выпала из окна высотки.
По предварительной информации, пожилая женщина совершила суицид. Она выбросилась с балкона на седьмом этаже. Что стало причиной такого поступка – не сообщается.
Однако у соседей погибшей есть своя версия: они счтают, что пенсионерка долго и тяжело болела и, возможно, совершила самоубийство.
На месте работала следственно-оперативная группа, которая должна установить все обстоятельства происшедшего.
Напомним, что 16-летний студент погиб, выпав с балкона.
Как сообщала Politeka, в Харькове пенсионер выпал из окна на 6-ом этаже.
Также Politeka писала, что одессит вышел в окно из своего многоэтажного дома.