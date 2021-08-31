Женщина уцепилась за балкон 9-го этажа

Соседи пострадавшей сообщили об инциденте в полицию.

Когда наряд правоохранителей прибыли на место, женщина уже упала. Скорая уже не смогла нечем помочь - медики констатировали смерть.

"Не знаю, сколько времени висела на балконе, но она цеплялась ногами и пыталась залезть обратно, звала на помощь. Я, как только увидела, начала звонить в экстренную службу, думала, может хотя бы чрезвычайники смогут помочь, но после того, как дозвонилась на "101" и все объяснила, услышала крики людей, что она сорвалась", - рассказала соседка.

Трагический случай произошел в Донецкой области, в Мирнограде.

К слову, в Черноморске Одесской области женщина выпала из окна высотки.

По предварительной информации, пожилая женщина совершила суицид. Она выбросилась с балкона на седьмом этаже. Что стало причиной такого поступка – не сообщается.

Однако у соседей погибшей есть своя версия: они счтают, что пенсионерка долго и тяжело болела и, возможно, совершила самоубийство.

На месте работала следственно-оперативная группа, которая должна установить все обстоятельства происшедшего.

Напомним, что 16-летний студент погиб, выпав с балкона.

Как сообщала Politeka, в Харькове пенсионер выпал из окна на 6-ом этаже.

Также Politeka писала, что одессит вышел в окно из своего многоэтажного дома.