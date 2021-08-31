В Украине с начала сентября будет действовать запрет на пересечение госграницы на автомобилях с приднестровскими номерами.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

«Относительно транспортных средств из Приднестровского региона Республики Молдова с другими регистрационными номерами будет действовать запрет», - отметили в пресс-службе.

Речь идет об автомобилях из так называемой «республики» - приднестровского региона Молдовы. В соответствии с новыми правилами, номера на машинах могут быть нейтральными или соответствовать установленному образцу. Введение новых правил основано на поручении украинского кабмина, а также ноте Министерства иностранных дел.

Ранее Украина дала обещание Молдове, что машины на номерах Приднестровья не смогут пересечь ее государственную границу. Первым дату запрета 1 сентября назвал Марк Шевченко, посол Украины. Тогда было заявлено, что через границу смогут пройти только те машины, которые имеют на стекле наклейки MD, а также они должны быть зарегистрированы в соответствии с действующим законом Молдовы. В феврале представители Молдовы и Украины обсудили инфраструктурные проекты, торгово-экономическое партнерство, а также взаимодействие на госгранице.

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