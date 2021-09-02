Копы пытались скрыть то, что делали с украинцем

Погибший украинец приехал в Польшу на заработки, он работал на стройке

В Польше в городе Вроцлав после задержания полицейскими умер 25-летний украинец.

Как пишет Gazeta Wyborcza, правоохранители применили к нему физическую силу — били палками, кулаками и ногами во время допроса.

Инцидент произошел 30 июля. Украинец возвращался на автобусе после встречи с друзьями в состоянии алкогольного опьянения и якобы вел себя неадекватно.

Водитель автобуса высадил украинца и вызвал спасателей, а те — полицейских. Правоохранители утверждали, что задержанный был агрессивным и кусался, однако видеомониторинг после перевозки парня в центр для нетрезвых лиц этого не показал.

В материалах дела также нет данных с нагрудных камер полицейских, которые были отключены после его задержания. Ведь копы Польши хотели скрыть то, что делали с украинцем после задержания.

СМИ сообщают, что к мужчине в течение часа применяли физическую силу. После избиения он перестал дышать, его пытались реанимировать. По словам членов семьи украинца, погибший не злоупотреблял алкоголем и никогда не был агрессивным.

Прокуратура Польши открыла дело по статье о непреднамеренном доведении до смерти человека. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет.

Напомним, украинца жестоко избили в Польше.

Как сообщала Politeka, работа в Польше: украинцев переманивают вместе с семьями.

Также Politeka писала, что украинцев будут вакцинировать прямо на границе.