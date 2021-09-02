Погибший украинец приехал в Польшу на заработки, он работал на стройке
В Польше в городе Вроцлав после задержания полицейскими умер 25-летний украинец.
Как пишет Gazeta Wyborcza, правоохранители применили к нему физическую силу — били палками, кулаками и ногами во время допроса.
Инцидент произошел 30 июля. Украинец возвращался на автобусе после встречи с друзьями в состоянии алкогольного опьянения и якобы вел себя неадекватно.
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Водитель автобуса высадил украинца и вызвал спасателей, а те — полицейских. Правоохранители утверждали, что задержанный был агрессивным и кусался, однако видеомониторинг после перевозки парня в центр для нетрезвых лиц этого не показал.
В материалах дела также нет данных с нагрудных камер полицейских, которые были отключены после его задержания. Ведь копы Польши хотели скрыть то, что делали с украинцем после задержания.
СМИ сообщают, что к мужчине в течение часа применяли физическую силу. После избиения он перестал дышать, его пытались реанимировать. По словам членов семьи украинца, погибший не злоупотреблял алкоголем и никогда не был агрессивным.
Прокуратура Польши открыла дело по статье о непреднамеренном доведении до смерти человека. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет.
Напомним, украинца жестоко избили в Польше.
Как сообщала Politeka, работа в Польше: украинцев переманивают вместе с семьями.
Также Politeka писала, что украинцев будут вакцинировать прямо на границе.