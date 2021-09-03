В Днепр в больницу имени Мечникова доставили бойца, которого на Донбассе 29 августа ранил снайпер.

Об этом в Facebook сообщил Сергей Рыженко, гендиректор больницы имени Мечникова.

«Доставлен в крайне тяжелом состоянии - кома 2, ИВЛ, медикаментозная седация. Сразу в операционную», - отметил Рыженко.

По словам врача, бойцу 27 лет. И ему команда нейрохирургов провела тяжелую операцию, которая длилась несколько часов. Рыженко рассказал, что пуля ранила бойца в височно-теменную область. Вошла она с левой стороны, пробила череп и диаметрально вышла.

Известно, что военнослужащего ранили в Донецкой области, на территории Горского. Для бойца это ранение стало третьим по счету. Он получил первую медицинскую помощь на позиции. После этого раненого доставили в Мечникова.

Состояние пострадавшего стало более стабильным через пять дней после упомянутой операции. Рыженко рассказал, что сейчас украинского защитника выхаживают медсестры, реаниматологи и нейрохирурги.

По словам врача, относятся к нему, как к родному сыну. Рыженко рассказал, что раненого бойца зовут Андрей и дома его не ждут, поскольку парень – сирота. Врач сообщил, что для того, чтобы выжить бойцу предстоит пройти долгий путь, состоящий из мучительных переживаний и лечения.

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