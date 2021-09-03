В конце четвертого раунда 18-летняя боксерша пропустила серию ударов

Организм 18-летней мексиканки Жанетт Закариас Сапаты не сумел справиться с последствиями избиения во время боя на вечере бокса в канадском Монреале.

Как сообщает издание Mirror, она была введена в искусственную кому и через пять дней скончалась в больнице Сакр-Кёр де Монреаль.

В четвертом раунде боя 18-летняя мексиканка пропустила тяжелый удар и получила от рефери стоячий нокдаун, но через несколько секунд у нее начались судороги, и она потеряла сознание. Девушка была немедленно доставлен в больницу, и врачи ввели ее в фармакологическую кому. К сожалению, лечение оказалось неэффективным, и Сапата умерла после злополучного поединка.

"Мы были невероятно опечалены, узнав от одного из членов семьи, что Жанетт Закариас Сапата умерла. Мы выражаем глубочайшие соболезнования ее близким, родным, друзьям и, в особенности, ее мужу Джованни Мартинесу, который до последнего находился рядом с ней в больнице", – заявил промоутер Ивон Мишель.

Жанетт Закариас Сапата провела шесть боев на профессиональном ринге. В поединке, непосредственно предшествующем выступление в Монреале, у мексиканки был нокаут, но, как уверяли ее менеджеры, она улетела в Канаду с полным пакетом медицинских обследований.

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