Во Львовской области произошла масштабная авария, унесшая жизнь нескольких людей

Как передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции, авария произошла 3 сентября в городе Рудки около четырех вечера.

Отмечается, что седловой тягач «Рено» выехал на тротуар и врезался в продуктовый магазин. При этом транспортное средство сбило электроопору. В результате ДТП погиб водитель грузовика, который не справился с управлением, а также две женщины. Кроме этого пострадала несовершеннолетняя девушка, которую с многочисленными травмами доставили в больницу. Врачи не смогли спасти пострадавшую, она скончалась в больнице.

На данный момент следствие работает над тем, чтобы установить личности погибших.

Добавим, что по данным «Укринформа», у грузовика отказали тормоза, из-за чего и произошла авария. Отмечается, что он ехал со скоростью около 100 км/ч. При этом грузовик перевозил около 20 тонн щебня. Очевидцы отмечают, что водитель пытался предупредить прохожих сигналом.

Напомним, что автомобиль на большой скорости влетел в подземный переход: есть пострадавшие, фото.

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