Осень вовсю вступает в свои права, снижая температуру по всей территории Украины

Как передает Politeka.net, в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в субботу, 4 сентября. Согласно данным синоптиков, по всей территории страны будет наблюдаться снижение температуры. При этом в некоторых регионах еще задержится лето с комфортной температурой.

Так, в западных, восточных и центральных областях в субботу ожидается дождь. Осадки прогнозируют во всех областях, кроме южных и северных регионов, а также Тернопольской, Киевской и Запорожской областей.

В западных областях ожидается 14-18 градусов. Только в Закарпатской области, где всегда теплее, температура прогреется до 20-22 градусов. Такой же температурный режим ожидается в центральных регионах. Холоднее всего будет в Киеве, где температура упадет до 15-17 градусов.

На Востоке будет дождливо и холодно. Там столбики термометра покажут 16-19 градусов. Немного теплее будет в Запорожской области, где не будет дождя. Там ожидается 20-22 градуса.

На Юге будет теплее всего. Солнечная погода без осадков станет еще лучше благодаря температуре 22-24 градуса.

Добавим, что в ближайшее время Украину атакуют морозы. На некоторые области уже послано предупреждение о первых ночных заморозках, которые ожидаются 6-8 сентября.

Напомним, что в Украину ворвалась холодная осень: синоптики рассказали, когда ждать пик похолодания.

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