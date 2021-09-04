Осень вовсю вступает в свои права, снижая температуру по всей территории Украины
Как передает Politeka.net, в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в субботу, 4 сентября. Согласно данным синоптиков, по всей территории страны будет наблюдаться снижение температуры. При этом в некоторых регионах еще задержится лето с комфортной температурой.
Так, в западных, восточных и центральных областях в субботу ожидается дождь. Осадки прогнозируют во всех областях, кроме южных и северных регионов, а также Тернопольской, Киевской и Запорожской областей.
В западных областях ожидается 14-18 градусов. Только в Закарпатской области, где всегда теплее, температура прогреется до 20-22 градусов. Такой же температурный режим ожидается в центральных регионах. Холоднее всего будет в Киеве, где температура упадет до 15-17 градусов.
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На Востоке будет дождливо и холодно. Там столбики термометра покажут 16-19 градусов. Немного теплее будет в Запорожской области, где не будет дождя. Там ожидается 20-22 градуса.
На Юге будет теплее всего. Солнечная погода без осадков станет еще лучше благодаря температуре 22-24 градуса.
Добавим, что в ближайшее время Украину атакуют морозы. На некоторые области уже послано предупреждение о первых ночных заморозках, которые ожидаются 6-8 сентября.
Напомним, что в Украину ворвалась холодная осень: синоптики рассказали, когда ждать пик похолодания.
Как сообщала Politeka, температура упадет до 0: когда ударят морозы.
Также Politeka сообщала, что погода достанет температурными скачками: какими будут первые осенние выходные.