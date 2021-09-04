Спасатели ДСНС ликвидировали пожар, вспыхнувший в столичном костеле Святого Николая

Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что пожар возник в органном зале, огонь распространился на площадь 80 м кв. Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал кадры последствий пожара в костеле.

Огонь ликвидировали в 23:26. К тушению привлекались 80 человек и 16 единиц техники ГСЧС. В результате огня люди не пострадали, но пожар успел нанести серьезных повреждений внутри здания.

Как рассказала пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага, в результате пожара повреждение получило внутреннее убранстве исторического здания.

Кроме того, в результате пожара в столичном Николаевском костеле горел орган, на котором проводилась репетиция. Известно, что музыкальный инструмент полностью выгорел. На кадрах можно увидеть сгоревшие конструкции, которые превратились в руины.

В настоящее время полиция допрашивает органиста, который репетировал музыкальную композицию на органе. Отмечается, что прямо во время репетиции из середины органа начал идти дым (орган электрический).

Напомним, что пожар вспыхнул в частном доме в Харькове.

Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре.