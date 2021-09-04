Спасатели ДСНС ликвидировали пожар, вспыхнувший в столичном костеле Святого Николая
Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания.
В пресс-службе ГСЧС сообщили, что пожар возник в органном зале, огонь распространился на площадь 80 м кв. Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал кадры последствий пожара в костеле.
Огонь ликвидировали в 23:26. К тушению привлекались 80 человек и 16 единиц техники ГСЧС. В результате огня люди не пострадали, но пожар успел нанести серьезных повреждений внутри здания.
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Как рассказала пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага, в результате пожара повреждение получило внутреннее убранстве исторического здания.
Кроме того, в результате пожара в столичном Николаевском костеле горел орган, на котором проводилась репетиция. Известно, что музыкальный инструмент полностью выгорел. На кадрах можно увидеть сгоревшие конструкции, которые превратились в руины.
В настоящее время полиция допрашивает органиста, который репетировал музыкальную композицию на органе. Отмечается, что прямо во время репетиции из середины органа начал идти дым (орган электрический).
Напомним, что пожар вспыхнул в частном доме в Харькове.
Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре.