Трехлетняя девочка, оставленная без присмотра, получила серьезные ожоги

ЧП произошло в Мариуполе Донецкой области в ночь на субботу, 4 сентября. Девочка играла со спичками и подожгла на себе одежду, пока взрослые оставили ее без присмотра.

Об этом сообщает ГУ Национальной полиции в Донецкой области. Полицию вызвали врачи.

По предварительной информации правоохранителей, все произошло около часу ночи. Ребенок игрался сам, мама была у соседей, а пьяный отчим спал дома.

Девочка получила тяжелые телесные повреждения. Ее доставили в ожоговое отделение, сейчас за ее жизнь борются врачи.

Сообщается, что семья состоит на учете в соцслужбе. Полицейские провели следственные действия в доме, где произошел инцидент, и открыли уголовное производство по факту злостного невыполнения родителями своих обязанностей, повлекшего тяжкие последствия (ст. 166 Уголовного кодекса Украины).

В случае признания вины судом ответственному за трагедию грозит ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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