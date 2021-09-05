Трехлетняя девочка, оставленная без присмотра, получила серьезные ожоги
ЧП произошло в Мариуполе Донецкой области в ночь на субботу, 4 сентября. Девочка играла со спичками и подожгла на себе одежду, пока взрослые оставили ее без присмотра.
Об этом сообщает ГУ Национальной полиции в Донецкой области. Полицию вызвали врачи.
По предварительной информации правоохранителей, все произошло около часу ночи. Ребенок игрался сам, мама была у соседей, а пьяный отчим спал дома.
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Девочка получила тяжелые телесные повреждения. Ее доставили в ожоговое отделение, сейчас за ее жизнь борются врачи.
Сообщается, что семья состоит на учете в соцслужбе. Полицейские провели следственные действия в доме, где произошел инцидент, и открыли уголовное производство по факту злостного невыполнения родителями своих обязанностей, повлекшего тяжкие последствия (ст. 166 Уголовного кодекса Украины).
В случае признания вины судом ответственному за трагедию грозит ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
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