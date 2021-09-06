Юрий Записоцкий, генеральный секретарь УАФ, опроверг заявление Андрея Шевченко, в котором тот сказал, что с ним не выходили на связь, чтобы продлить контракт со сборной Украины.

Заявление прозвучало в эфире программы «Великий футбол».

Юрий Записоцкий сообщил, что контракт с Шевченко действовал до 30 июля. В УАФ продемонстрировали письмо, которое выслали бывшему наставнику сборной. В документе написано, что переговоры, на которых планировали обсудить продление контракта запланировали на второе или третье августа.

По словам Записоцкого, встретиться с Андреем Шеченко не удалось, хотя ранее предварительная договоренность с ним была достигнута. Генеральный секретарь УАФ подчеркнул, что с возглавляемой им организацией на связь ни вышел не представитель Шевченко, ни он сам.

Записоцкий также объяснил причину проблем, которые возникли с выбором нового тренера. По его словам, в организации просто не рассматривали другие кандидатуры, поскольку у всех была уверенность в том, что Андрей Шевченко не захочет покидать свой пост.

Сам Шевченко еще 1 августа сделал заявление о том, что его соглашение с сборной Украины по футболу подошло к концу. По словам Андрея, контракт не удалось продлить из-за разногласий во взгляде на финансовую сторону вопроса. В результате Александр Петраков сменил на посту Андрея Шевченко, бывшего игрока, который успел побывать в таких клубах, как «Милан», «Челси» и «Динамо».

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