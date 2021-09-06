Российский боксер Артур Бетербиев, чемпион мира в полутяжелом весе поделился прогнозом на бой за титул чемпиона мира между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

Заявление он сделал в Instagram.

«Считаю, что Джошуа должен выиграть. Это мое мнение. Джошуа не такой простой боксер», - отметил Артур Бетербиев.

Российский боксер призвал поклонников не делать преждевременные выводы об умениях Энтони Джошуа, основанные на результатах поединка с Энди Руисом. Артур Бетербиев объяснил, что тогда Джошуа готовился к встрече с другим боксером, но его в последний момент сменили.

Россиянин уверен, что теперь все иначе, поскольку 25 сентября на кон поставлены титулы WBA, WBO, IBF. Отметим, что Бетербиев сам успел дважды проиграть Александру Усику. Комментаторы предположили, что именно это вызвало в нем обиду, из-за которой он сделал ставку на Энтони Джошуа, представителя Британии и действующего чемпиона мира.

Бетербиев успел рассказать и о достижениях Александра Усика. Он напомнил, что последний смог стать обладателем звания абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе. Российский боксер Артур Бетербиев признавая, что Усик хороший боксер, подчеркнул, что он уверен в победе Джошуа. Напомним, что бой между Усиком и Джошуа запланирована на 25 сентября.

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