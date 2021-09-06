Юрий Записоцкий, генеральный секретарь УАФ, прокомментировал информацию СМИ о 400 млн. грн., которые якобы получил Андрей Шевченко за пятилетнее сотрудничество со сборной Украины.
Заявление прозвучало в программе Великий Футбол.
«Я не подтверждаю и не опровергаю эту абсолютную цифру. Но где-то она соответствует действительности. В общих чертах, да, сумма сходится», - отметил Записоцкий.
Ранее Записоцкий поделился информацией о переговорах с бывшим тренером национальной сборной Андреем Шевченко, когда закончился чемпионат Европы. По словам футбольного чиновника, Шевченко были готовы предложить пролонгацию контракта.
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Записоцкий сообщил, что договорился с бывшим тренером, как оформить документы об увольнении, поскольку на начало августа запланировали встречу между Андреем Шевченко и Андреем Павелко, президентом УАФ. Футбольный чиновник подтвердил, что сообщил Шевченко об увольнении не только его, но и тренерского штаба в полном составе. Однако он добавил, что делал это, зная, что на встрече с Павелко планируют подписать новый контракт на известных сторонам условиях.
Генеральный секретарь УАФ добавил, что Шевченко согласился уволиться, поскольку того требовала бюрократическая процедура. Он рассказал, что Шевченко отправили письмо, в котором предлагали обсудить условия нового договора, но ответа от него не получили.
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