Юрий Записоцкий, генеральный секретарь УАФ, прокомментировал информацию СМИ о 400 млн. грн., которые якобы получил Андрей Шевченко за пятилетнее сотрудничество со сборной Украины.

Заявление прозвучало в программе Великий Футбол.

«Я не подтверждаю и не опровергаю эту абсолютную цифру. Но где-то она соответствует действительности. В общих чертах, да, сумма сходится», - отметил Записоцкий.

Ранее Записоцкий поделился информацией о переговорах с бывшим тренером национальной сборной Андреем Шевченко, когда закончился чемпионат Европы. По словам футбольного чиновника, Шевченко были готовы предложить пролонгацию контракта.

Записоцкий сообщил, что договорился с бывшим тренером, как оформить документы об увольнении, поскольку на начало августа запланировали встречу между Андреем Шевченко и Андреем Павелко, президентом УАФ. Футбольный чиновник подтвердил, что сообщил Шевченко об увольнении не только его, но и тренерского штаба в полном составе. Однако он добавил, что делал это, зная, что на встрече с Павелко планируют подписать новый контракт на известных сторонам условиях.

Генеральный секретарь УАФ добавил, что Шевченко согласился уволиться, поскольку того требовала бюрократическая процедура. Он рассказал, что Шевченко отправили письмо, в котором предлагали обсудить условия нового договора, но ответа от него не получили.

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